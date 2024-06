'The Boys' are back! Nieuw seizoen vanaf donderdag op Prime Video

Vanaf donderdag 13 juni zijn de eerste drie afleveringen van het vierde seizoen van 'The Boys' te zien op Prime Video, gevolgd door elke week een nieuwe aflevering, eindigend met een seizoensfinale op donderdag 18 juli.

Het seizoen van acht afleveringen is exclusief beschikbaar via Prime Video.

In seizoen vier staat de wereld aan de rand van de afgrond. Victoria Neuman is dichterbij dan ooit om de Oval Office te betreden terwijl Homelander zijn krachten misbruikt. Butcher heeft nog maar een paar maanden te leven, is ondertussen Becca's zoon kwijt en is niet meer de leider van The Boys. De rest van het team is klaar met zijn leugens. Nu de spanningen hoger dan ooit zijn opgelopen, moet het team een weg vinden om samen te werken en de wereld te redden voordat het te laat is.

De hoofdrollen in The Boys worden gespeeld door Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit en Cameron Crovetti. Seizoen vier verwelkomt Susan Heyward, Valorie Curry en Jeffrey Dean Morgan.

'The Boys' is gebaseerd op de New York Times bestseller comic van Garth Ennis en Darick Robertson, die ook uitvoerend producenten zijn van de serie.