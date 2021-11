'Stranger Things' keert volgende zomer terug naar Netflix

Op 6 november 1983 werd Will Byers als vermist opgegeven in Hawkins, Indiana. Lang nadat de stad de zoektocht had opgegeven, bleven zijn vrienden zoeken... Dit leidde tot een schokkende ontdekking van een mysterieus meisje bekend als: Eleven. Ze was alleen, angstig, maar extreem krachtig.

Eleven zou er vervolgens alles aan doen om de vrienden te helpen in hun zoektocht naar Will Byers.

'Stranger Things' is een ode aan de klassieke genre films uit de jaren 80. Sinds de release van het eerste seizoen in 2016 is 'Stranger Things' uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en heeft het meer dan 65 awards en 175 nominaties in de wacht gesleept, waaronder Emmy's, Golden Globes, Grammy's, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, een Peabody Award, AFI Program of the Year, de People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards en vele anderen. De drievoudige Emmy Award-genomineerde voor Beste Drama is een van de populairste Netflix Originals tot nu toe. Maar liefst 196 miljoen verschillende huishoudens kozen ervoor om ten minste één aflevering van de show te bekijken.

'Stranger Things' is een Netflix Original serie gecreëerd door The Duffer Brothers en geproduceerd door Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. The Duffer Brothers zijn ook de executive producers van Stranger Things samen met Shawn Levy en Dan Cohen van 21 Laps Entertainment en Iain Paterson.