Spoken uit het verleden maken opnieuw hun entree in 'Ex on the Beach: Double Dutch'

Op de bootparty hebben de singles de tijd van hun leven. Tot de tablet of terror de boel verstoort met een bijzondere boodschap. Er zijn spoken uit het verleden onderweg: Luca en Lars maken hun tweede entree.

Na een hartelijke ontvangst worden Luca en Lars op dubbeldate gestuurd met de voor hen nog onbekende EXen Taier en Giovanna. De vier mogen hun losse heupjes showen tijdens een dansles. Na de dansles bouwt de spanning zich op tussen de koppels en worden er wat kusjes uitgewisseld.

Romée wordt er gek van. Lynn die het maar blijft proberen bij Luca. Maar dit is nog niet alles, want ook Giovanna weet Luca wel te vinden en of Luca dit erg vindt...?

Wat nieuw is? Harrie en Anne die samen de kast in duiken. Hier is Nick niet erg blij mee, maar recht van spreken heeft hij ook niet. Zal het Nick lukken om Anne terug te winnen, of is ze nu echt van Harrie?

De ex die dit keer opduikt uit het water is Joey (29), de EX van Taier.

'Ik wil gewoon dat ik later met mijn kleinzoon op schoot zit en dat ik kan zeggen tegen mijn kleinzoon: Kijk dit is het lijstje van opa, nu ben jij aan de beurt.'

Joey komt voor de lust. Alles wat hij kan pakken, zal hij pakken. Of meiden bezet zijn maakt voor Joey niet uit: 'Alles kan kapot'. Houdt deze 29-jarige playboy het bij praatjes, of vult hij in de villa ook daadwerkelijk gaatjes?