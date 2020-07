Special 'Street Outlaws: Farmtruck and AZN' op Discovery

In 'Street Outlaws' staan de straatracers Farmtruck en AZN synoniem voor het bouwen van even spectaculaire als bizarre voertuigen. Maar het kan nog extremer.

Onlangs begonnen de twee aan een serie van bouwwerken die hun andere werk in de schaduw zetten. En wij mogen meekijken. In de twee uur durende special 'Street Outlaws: Farmtruck and AZN' nemen de twee ons mee op een tour door hun werkplaats waarin ze laten zien aan welke waanzinnige projecten ze nu werken en wat de status is.

Terwijl ze alles zelf filmen, vertellen ze over deze opmerkelijke creaties, leggen ze uit wat de gedachte erachter is en hoe ze met elke bouw begonnen zijn.

'Street Outlaws: Farmtruck and AZN', zaterdag 4 juli om 22.30 uur op Discovery.