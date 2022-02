'South Park' keert terug voor historisch 25e seizoen op Comedy Central

'South Park' komt officieel terug! Om het 25e seizoen te vieren van de Comedy Central hitserie wordt er vanaf 5 februari op zes zaterdagavonden een nieuwe aflevering uitgezonden!

De met Emmy® en Peabody® Award bekroonde animatieserie, die door Entertainment Weekly werd uitgeroepen tot 'Één van de beste tv-programma's aller tijden', keert terug naar Comedy Central, waar het de afgelopen 25 jaar al op wordt uitgezonden. Sinds de lancering in augustus 1997 zijn er alleen al op Comedy Central meer dan 523 miljard minuten aan 'South Park' uitgezonden.

'Het is een geweldige prestatie om halverwege te zijn met 'South Park' - daar kunnen we niet over liegen', aldus co-creators Matt Stone en Trey Parker.

'De afgelopen 25 jaar zijn meerdere generaties fans opgegroeid met de betoverende, grappige en omverwerpende wereld die Matt en Trey hebben gecreëerd met 'South Park'', zegt Chris McCarthy, President en CEO van ViacomCBS Media Networks en MTV Entertainment Studios. 'We zijn verheugd om onze samenwerking met hen voort te zetten voor nog veel meer seizoenen van 'South Park' op Comedy Central.'

'South Park', werd 25 jaar geleden op 13 augustus 1997 gelanceerd, en Comedy Central is klaar om te proosten op de show die hen op de kaart heeft gezet in een jaar vol verrassingen en evenementen die de miljoenen fans van de show in vervoering zullen brengen.

In de eerste aflevering van het 25e seizoen, getiteld 'Pajama Day', wordt het de leerlingen van Groep 6 verboden om hun pajama naar school te dragen op de belangrijkste dag van het jaar.

Kijk vanaf zaterdag 5 februari iedere week naar een nieuwe aflevering van 'South Park' op Comedy Central, om 20.00 uur in Nederland en om 20.30 uur in Vlaanderen.