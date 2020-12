'Sound of Metal' vanaf 4 december beschikbaar op Amazon Prime Video

Tijdens een reeks nachtelijke optredens vol adrenaline krijgt de rondtrekkende punk metal drummer Ruben (Riz Ahmed) te maken met gehoorverlies. Wanneer een specialist hem vertelt dat zijn toestand snel zal verslechteren, denkt hij dat zijn muziekcarričre - en daarmee zijn leven - voorbij is.

Zijn bandlid en vriendin Lou (Olivia Cooke) brengt de herstellende heroïneverslaafde naar een afgelegen huis voor doven en slechthorenden. Dit doet ze in de hoop dat het een terugval zal voorkomen en hij kan leren zich aan te passen aan zijn nieuwe situatie. Nadat hij is verwelkomd in een gemeenschap die hem accepteert zoals hij is, moet Ruben kiezen tussen zijn nieuwe balans en de drang om het leven dat hij ooit kende terug te winnen. Met behulp van verrassende, innovatieve geluidstechnieken neemt regisseur Darius Marder het publiek mee in Ruben's reis naar een zelden onderzochte wereld, een wereld die hij levendig zal nabootsen.

'Sound of Metal' is geproduceerd door Darius Marder ('Loot', screenwriter: 'The Place Beyond the Pines'), met een script van Darius Marder en Abraham Marder. Gebaseerd op een verhaal van Darius Marder en Derek Cianfrance ('The Place Beyond the Pines'). De sterren uit de film zijn Riz Ahmed ('The Night Of', 'Nightcrawler'), Olivia Cooke ('Me and Earl and the Dying Girl', 'Bates Motel'), Paul Raci ('Baskets', 'Parks and Recreation'), Lauren Ridloff ('The Walking Dead', 'Eternals') en Mathieu Almaric ('The Diving Bell and the Butterfly', 'The Grand Budapest Hotel').