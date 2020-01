Slecht nieuws voor de fans van 'Big Little Lies'

Volgens Het Nieuwsblad komt er voorlopig geen derde seizoen van de populaire serie 'Big Little Lies'. De reden daarvoor is dat de hoofdrolspelers het momenteel te druk hebben om nieuwe afleveringen op te nemen.

Volgens Nicole Kidman, Celeste Wright in de serie, laat de agenda van actrice Laura Dern de voorbereiding van een nieuw seizoen niet toe. 'Ze werd net genomineerd voor een Oscar en krijgt momenteel een heleboel nieuwe aanbiedingen', legt Kidman uit. 'Ook Zoë Kravitz heeft het door de opnames voor de nieuwe Batmanfilm momenteel te druk', besluit ze.



Dat er voorlopig geen derde seizoen komt, betekent niet het einde van de reeks, maar ook Kidman zelf geeft momenteel voorrang aan andere projecten. Zo speelt ze binnenkort een rol in de miniserie 'The Undoing' van scenarist David E. Kelly, die ook verantwoordelijk is voor 'Big Little Lies'.



Bron: Het Nieuwsblad, IMDB