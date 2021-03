'Sister Wives' vanaf woensdag te zien op TLC

Valt de polygamische familie van Sister Wives uiteen? De spanningen lopen hoe dan ook flink op, nu het meervoudige gezin nog steeds niet bij elkaar woont op het terrein dat ze kochten in Flagstaff, Arizona.

De fysieke afstand zorgt ervoor dat er ook steeds meer emotionele afstand komt tussen Kody en zijn vijf vrouwen. Op aanraden van Janelle komen ze bij elkaar om hun toekomst te bespreken, waarbij met name Kody zo zijn twijfels uitspreekt.

Ondertussen lijkt er eindelijk een wetswijziging te komen in Utah waardoor polygamie niet meer strafbaar is in deze staat. Het is een wet waar de Sister Wives zich altijd erg hard voor hebben gemaakt. Kody oppert nu zelfs om weer terug te verhuizen naar Utah als de wet wordt aangenomen, iets wat weer tot scheve gezichten leidt bij de anderen, aangezien ze net een nieuw stuk land hadden gekocht in Arizona. Wel gaan ze op bezoek bij bevriende polygamisten in Utah die ook aan hun zijde stonden bij het strijden voor de wet. Tijdens hun bezoek wisselen ze ervaringen uit over hoe het is om als polygamisch gezin samen te leven. Ook hebben ze het over Kody’s idee om toch een groot huis te bouwen voor het hele gezin, iets wat Christine per se niet wilde. Gaat dat er ooit nog komen of worden het toch meerdere huizen op één terrein? Of gaat de toekomst er nog weer heel anders voor ze uitzien?

'Sister Wives', vanaf woensdag 17 maart om 21.30 uur op TLC.