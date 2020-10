Sam Feldt, Vincent Vianen en Quinn & Aaron te zien in Nickelodeon's 'Creator Camp'

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

Nickelodeon heeft een nieuwe reeks namen bekendgemaakt die te zien zullen zijn in de show 'Creator Camp'. DJ en producer Sam Feldt, choreograaf en dansleraar Vincent Vianen en online helden Quinn & Aaron zullen in de gloednieuwe Nickelodeon show een gastrol gaan spelen.

Daarnaast kondigde de zender aan dat niemand minder dan Yousef Gnaoui, beter bekend onder zijn artiestennaam Sef, de voice-over van de show zal doen. Eerder werd al bekend dat Stefan de Vries, Emma Heesters, Camille Dhont en Sara Dol een gastrol in de serie hebben.

In 'Creator Camp' volgen we Felice, Saar, Zef, Asha en Cas. Zij zijn toegelaten tot het exclusieve kamp en hebben alle vijf een ander talent wat zij op het kamp willen ontwikkelen. Dyanthe Willems, leider van het kamp, stoomt samen met haar team van professionals de talenten klaar tot digital creators. Hierbij krijgt ze dit seizoen hulp van onder andere Stefan de Vries, Camille Dhont, Sara Dol, Vincent Vianen en Quinn & Aaron die allemaal een eenmalige gastles zullen geven aan de talenten op het kamp. Daarnaast krijgen de jonge creators speciaal bezoek van Emma Heesters die undercover op het kamp aan het werk is aan nieuwe nummers, en Sam Feldt die op het eindfeest van het kamp zal draaien.

'Creator Camp' is vanaf 26 oktober elke maandag t/m donderdag om 19.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen.

Overzicht cast:

Bibi - 'Vicky'

Liam van Pul - 'Cas'

Lonneke van Krimpen - 'Saar'

Roosmarijn Otten - 'Felice'

Sami Ballafkir - 'Zef'

Shanaya Dap - 'Asha'

Cynthia de Graaff - 'Dyanthe'

Edo Brunner - 'Marko'

Lynn Tackaert - 'Lesley'

Beau Jones - 'Dean'

Mea-Ly Verhoef - 'Kim'

Yousef Gnaoui - voice-over

Stefan de Vries - zichzelf

Emma Heesters - zichzelf

Camille Dhont - zichzelf

Sara Dol - zichzelf

Sam Feldt - zichzelf

Vincent Vianen - zichzelf

Quinn & Aaron - zichzelf

Op de hoogte blijven van 'Creator Camp'? Volg ons op Instagram: @creatorcampnl.

'Creator Camp' is een productie van NewBe in opdracht van Nickelodeon.