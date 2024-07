'Rylan: Football Homophobia and Me' nieuw op TLC

Waarom heerst er rond het mannenvoetbal nog altijd een homofobe cultuur, waardoor homoseksuele spelers amper voor hun geaardheid durven uit te komen? En waarom is dat anders bij vrouwenteams?

De Britse presentator Rylan Clark gaat op zoek naar antwoorden in de documentaire 'Rylan: Football Homophobia and Me'. De homoseksuele Rylan weet als trouwe supporter van West Ham United dat homofobe spreekkoren nog veelvuldig voorkomen, naast de vele haatberichten die er zijn op social media.

Voor deze documentaire praat hij met enkele homoseksuele voetballers over hun ervaringen. Onder wie Thomas Hitzlsperger, de voormalige Duits international die na zijn profcarrière bekendmaakte homo te zijn. Hitzlsperger vertelt dat hij dat niet eerder deed vanwege de mogelijke ophef die dat zou veroorzaken. Voetballer Justin Fashanu deed dat wel in 1990 en was daarmee de eerste profvoetballer in Groot-Brittannië die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Het zorgde voor veel commotie en acht jaar later pleegde hij zelfmoord. Rylan praat met een ex-partner van Fashanu over wat de speler destijds moet hebben doorgemaakt.

Arsenal-speelster Jen Beattie vertelt dat het in het vrouwenvoetbal juist helemaal geen issue is en dat ze zich heel vrij voelde om te vertellen over haar homoseksualiteit. Zal het bij de mannen ook ooit zo geaccepteerd worden?

'Rylan: Football Homophobia and Me', donderdag 1 augustus om 20.30 uur op TLC.