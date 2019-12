Ryan Reynolds in '6 Underground' vanaf vrijdag op Netflix

In '6 Underground' maken we kennis met een nieuw soort actieheld. Zes loners van over de hele wereld, ieder van hen de allerbeste in zijn of haar vak, worden samengebracht.

Naast hun buitengewone talent zijn ze geselecteerd vanwege hun enorme drive om het verleden uit te wissen en onze toekomst voorgoed te veranderen.

Het team wordt gekozen door een mysterieuze leider (Ryan Reynolds). En hoewel hij en zijn team waarschijnlijk worden vergeten, is zijn voornaamste missie ervoor zorgen dat hun acties wél voor altijd herinnerd worden.

Geregisseerd door: Michael Bay

Geschreven door: Paul Wernick & Rhett Reese

Geproduceerd door: David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg, Ian Bryce

Co-geproduceerd door: Jonathan Hook, Michael Kase

Executive geproduceerd door: Matthew Cohan

Cast: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi en Dave Franco

'6 Underground', vanaf vrijdag 13 december op Netflix.