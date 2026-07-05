Van superfans tot B&B-uitbaters: Nick en Marco beleven hun 'Met Vier in Bed'-droom
Van een koffiezetapparaat in een reiskoffer tot een ontvoerde hond: ook in de tweede week van 'Met Vier in Bed' valt er weer heel wat te beleven. Vier uitbaters halen alles uit de kast om indruk te maken met hun unieke verblijf, gastvrijheid en originele activiteiten.
Maar wie verzamelt uiteindelijk de meeste bedjes en mag de felbegeerde 'Met Vier in Bed'-trofee mee naar huis nemen?
In Houffalize verwelkomen Dominique en Heike hun gasten in een indrukwekkende Ardense villa vol warmte, wellness en grote plannen: Villa d’Achouffe. Tijdens een parfumworkshop leren de gasten elkaar beter kennen, terwijl subtiele geuren en scherpe observaties de toon zetten. ’s Avonds vloeien de bubbels, het eten en de verhalen. En wanneer de eerste bedjes verschijnen, wordt duidelijk dat de lat meteen hoog ligt… maar blijft dat zo?
In Genk bouwen Tine en Daniel al jaren aan hun droom: B&B Lavendine Puur, een warme plek vol lavendel, hout en natuur. Dominique en Heike stappen een knus vakantiehuisje binnen waar elk detail klopt. Marco en Nick ontdekken een ruime kamer die luxe en gezelligheid combineert. Buiten wacht nog meer ontspanning: een wellness met sauna, jacuzzi en zoutgrot, allemaal door Daniel zelf gebouwd. De volgende ochtend leidt Tine haar gasten langs vijvers en heide in natuurgebied De Maten. Fietsen, verhalen en een streekbiertje maken het plaatje compleet. Maar één herinnering blijft hangen: Dominique ging hier ooit stevig onderuit. Durft hij zich opnieuw vol overgave op dat zadel te gooien?
Nick en Marco oftewel ‘the boys in beige’ verwelkomen hun gasten in hun splinternieuwe B&B 'Deux Hommes' in hartje Hasselt. Alles draait hier rond beleving: vier themakamers, wellness, massages en overal subtiele verwijzingen naar de stad. Zelfs hun Franse bulldog Mieke speelt een hoofdrol - het koppel heeft de hele B&B ingericht met de hond als inspiratiebron. Ook tof: Nick en Marco zijn superfans van het programma. De ontvangst voelt warm en persoonlijk, het ontbijt staat bomvol verrassingen en elk detail lijkt doordacht. Maar dan slaat de sfeer plots om. Tijdens een speelse ochtend verschijnt een dramatische boodschap: Mieke is ontvoerd. De gasten trekken de stad in op een onverwachte speurtocht langs Hasseltse iconen. Terwijl de dag eindigt, blijft één vraag hangen: vertaalt al die creativiteit zich ook in een indrukwekkende bedjesscore?
Voor het bezoek aan de vierde B&B trekken we naar het oosten van het land, vlak tegen de Nederlandse grens. Clémentine ontvangt de andere uitbaters in haar Hostellerie Marie - ooit een doorgangshuis voor vluchtelingen, nu een charmante hostellerie waar de sfeer van de jaren 30 tot leven komt. Authentieke details, streekproducten en een flinke portie persoonlijkheid zorgen meteen voor bewondering. Al is niet iedereen even overtuigd van de nostalgische stijl. Tijdens een sfeervol diner met livemuziek en een ontbijt vol lokale lekkernijen wint Clémentine heel wat harten. Een bezoek aan Fort Eben-Emael en de spectaculaire hangbrug over de Maas maakt de beleving compleet. Maar levert haar eigenzinnige concept ook voldoende bedjes op om de concurrentie achter zich te laten?
'Met Vier in Bed', vanaf zaterdag te bekijken met VTM GO+ en van maandag 6 juli tot donderdag 9 juli bij VTM.
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