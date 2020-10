Recordaantal inzendingen voor National Geographic Fotowedstrijd

Een recordaantal van 16.583 foto's is dit jaar ingezonden voor de fotowedstrijd van National Geographic Fotowedstrijd. Ruim 5000 meer inzendingen dan in 2019 en daarmee is de populariteit van de grootste fotowedstrijd van de Benelux enorm gestegen.

De lockdownmaatregelen hebben zichtbaar invloed gehad in de onderwerpkeuze van de amateurfotografen. Naast foto’s met een quarantainethema en mondkapjes zijn er in de categorieën Mens, Dier en Landschap ten opzichte van eerdere jaren opvallend veel foto's ingezonden die taferelen weergeven in en om het huis.

De vakjury bestaande uit: Sacha de Boer, Lieve Blancquaert, Renske Lamers, Jamie Westland en voorzitter Arno Kantelberg heeft naast de winnende foto’s van juryprijzen ook de genomineerden voor de publieksprijzen in de categorieën Mens, Dier, Landschap en Junior geselecteerd.

Op NationalGeographicfotowedstrijd.nl kan tot en met 29 oktober gestemd worden. De winnaars worden op 15 november tijdens een livestream bekend gemaakt.

De prestigieuze National Geographic fotocompetitie, gestart in 2007, is een samenwerking tussen National Geopgraphic Channel, National Geographic Magazine en National Geographic Junior Magazine. De competitie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder fotografieliefhebbers in Nederland en België.

De winnende foto’s worden in National Geographic Magazine en National Geographic Junior gepubliceerd. De fotowedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door OPPO.

Entertainment met een doel

Fotografie zit verankerd in het DNA van National Geographic. Fotografen reizen continu de wereld over om mooie, fascinerende en inspirerende beelden vast te leggen die onze blik op de wereld verbreden. Fotografie past in de missie van National Geographic om entertainment met een doel te bieden aan wereldwijd 487 miljoen televisiekijkers, 54 miljoen lezers van National Geographic Magazine en 416 miljoen volgers op sociale media. Meer dan een kwart van de opbrengst van National Geographic komt ten goede aan de National Geographic Society, die daarmee explorers ondersteunt om onze kennis van de wereld te vergroten en te verspreiden.