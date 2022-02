'Reacher' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'Reacher' volgt Jack Reacher, een veteraan militaire politie-onderzoeker die nog maar net in het burgerleven is gestapt. Reacher is een zwerver, zonder telefoon en met alleen noodzakelijke spullen als hij door het land reist en de natie verkent die hij ooit diende.