Prime Video's 'Ted Bundy: Falling For A Killer' vanaf vrijdag beschikbaar

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Tijdens de docu-serie laat een breed scala aan vrouwen hun stem horen, waaronder ook Elizabeth Kendall, lange tijd de vriendin van Bundy. Ook haar dochter Molly, komt aan het woord.

'Ted Bundy: Falling for a Killer' is een vijfdelige docu-serie die de beruchte misdaden van seriemoordenaar Ted Bundy vanuit een vrouwelijk perspectief in een nieuw perspectief zet. In de serie is de verontrustende en diepzinnige manier, waarop zijn pathologische haat tegen vrouwen in botsing kwam met de cultuur-oorlog en de feministische beweging van de jaren ‘70, te zien. Misschien is dit wel de meest beruchte echte misdaad saga ooit.

De serie laat het verhaal zien van Bundy’s oude vriendin Elizabeth Kendall en haar dochter Molly, die na bijna 40 jaar stilte, hun ervaringen delen met nieuwe verontrustende details over Bundy. De grote aantrekkingskracht die hij op vrouwen had en een uitgebreid archief van nooit eerder vertoonde familiefoto’s.

De getuigenis van de twee worden gesteund door een koor aan vrouwenstemmen, waaronder overlevenden van Bundy’s aanvallen, van wie sommigen voor het eerst naar voren treden. Huiveringwekkende verslagen die het verhaal van Bundy voor altijd zullen veranderen, verslagen die een discussie over genderpolitiek zullen uitlokken, een discussie die tegenwoordig angstaanjagend klinkt.

De vrouwen die te zien zijn in de docu-serie en de trailer zijn onder andere: Elizabeth Kendall, Bundy’s oude vriendin; Barbara Grossman, een verslaggever bij KUTV Salt Lake City; Kathleen McChesney, een detective van de King County Sheriff’s department in Seattle; Py Bateman, grondlegger van de Feministische Karate Unie aan de Universiteit van Washington; Phyllis Armstrong, een student aan de Universiteit in Washington en een vriend van Bundy’s slachtoffer ‘Georgann Hawkins’; Molly Kendall, Elizabeth Kendall’s dochter; Karen Sparks, een overlevende die Bundy’s eerste slachtoffer blijkt te zijn; Polly Nelson, één van Bundy’s advocaten voor de veroordeling en Laura Healy; de zus van Bundy’s slachtoffer Lynda Healy.

'Ted Bundy: Falling for a Killer' is een productie van Amazon Studios en Saloon Media, een bedrijf van Blue Ant Studios. Producent/regisseur Trish Wood was journalist voor de CBC, waar ze een decennium lang onderzoeks-documentaires maakte en produceerde voor het award-winnende programma 'The Fifth Estate'.