Prime Videos lanceert 'Tom Clancy's Without Remorse'

Amazon Studios en Michael B. Jordan's Outlier Society breiden de bestaande deal van de productiemaatschappij uit met een exclusieve algemene samenwerking op televisie en een filmcontract.

In het kader van de filmovereenkomst zal Outlier Society films produceren en aankopen die diverse, gedurfde filmmakers en talent in de spotlights zetten voor de steeds groter wordende reeks originele films van de studio. Deze deal komt in de aanloop naar de release van 'Tom Clancy's Without Remorse', met in de hoofdrol en geproduceerd door Michael B. Jordan, die wereldwijd wordt gelanceerd op 30 april 2021 op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.

Deze 360-graden creatieve relatie met Jordan en Outlier Society zal leiden tot onderlinge samenwerking binnen Amazons grote bedrijven, van mode, Audible tot muziek en meer - inclusief het debuut van Jordan in Amazons Alexa big game advertentie van gisteren. De spot, die inspeelde op Jordan's titel als People's Sexiest Man Alive, waarbij hij het lichaam van Alexa was, ging in première tijdens het 4e kwart van de superbowl.

'We zijn verheugd om onze relatie met Outlier Society voort te zetten! Michael en zijn team zijn zo gepassioneerd over het creëren van spannende verhalen, het geven van een platform aan opkomend talent en het benadrukken van diversiteit boven en onder de streep', aldus Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'We zijn verheugd om hun visie naar onze klanten te brengen, te beginnen met 'Without Remorse', terwijl we voortbouwen op het wereldwijde succes van onze Jack Ryan-serie. We kunnen niet wachten om dit volgende hoofdstuk in het Tom Clancy-universum met het wereldwijde publiek te delen - het is een spannende avonturentocht boordevol actie waar fans van de franchise dol op zullen zijn.'

'Outlier Society's aanbod van film, televisie en multi-media content onder één dak brengen is een spannend volgend hoofdstuk voor ons', zegt Michael B. Jordan, Outlier Society CEO. 'Amazon's wereldwijde bereik en uitgebreide eco-systeem biedt ons de mogelijkheid om ons publiek op innovatieve manieren te vermaken en te engageren, terwijl we ons blijven inzetten om een breed scala aan verhalen en storytellers te ondersteunen. Ik ben verheugd om de samenwerking met 'Without Remorse' dit voorjaar te starten.'

De explosieve ontstaansgeschiedenis van actieheld en elite Navy SEAL John Clark - één van de meest populaire personages in het 'Jack Ryan'-universum van auteur Tom Clancy - ontdekt in 'Tom Clancy's Without Remorse' een internationale samenzwering terwijl hij gerechtigheid zoekt voor de moord op zijn zwangere vrouw.

Wanneer een groep Russische soldaten zijn familie vermoordt als vergelding voor zijn rol in een top-secret operatie, achtervolgt Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) de moordenaars ten koste van alles. Samen met een collega SEAL (Jodie Turner-Smith) en een schimmige CIA-agent (Jamie Bell) onthult Kelly's missie zonder het te weten een heimelijk complot dat de VS en Rusland in een totale oorlog dreigt te storten. Verscheurd tussen persoonlijke eer en loyaliteit aan zijn land, moet Kelly zijn vijanden zonder schuldgevoel bestrijden als hij een ramp wil afwenden en de machtige figuren achter het complot wilt ontmaskeren. In 'Tom Clancy's Without Remorse' schitteren Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo en Guy Pearce.

'Tom Clancy's Without Remorse' is geregisseerd door Stefano Sollima, van Paramount Pictures, Skydance en New Republic Pictures. De film wordt geproduceerd door Weed Road Pictures, The Saw Mill en Outlier Society. Het scenario is geschreven door Taylor Sheridan en Will Staples. Producers zijn Akiva Goldsman, Josh Appelbaum, André Nemec en Michael B. Jordan, en uitvoerend producenten zijn David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An, Alana Mayo, Denis L. Stewart en Gregory Lessans.