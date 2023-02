Prime Video verwerft wereldwijde rechten voor Peter Farrelly-komedie 'Ricky Stanicky'

Prime Video heeft bekendgemaakt de wereldwijde rechten heeft verworven voor Ricky Stanicky van de met een Academy Award bekroonde regisseur Peter Farrelly ('Green Book', 'Something About Mary').

Jermaine Fowler is toegevoegd aan de cast en zal naast Zac Efron en John Cena de hoofdrol spelen. Voor 'Ricky Stanicky', die voor Farrelly een terugkeer naar de komedie betekent, start deze maand de opnames in Melbourne, Victoria, Australië.

Producenten zijn Paul Currie ('Hacksaw Ridge', 'Blacklight') via Footloose Productions, Thorsten Schumacher ('Crimes of the Future', 'All Quiet on the Western Front') via Rocket Science, in samenwerking met John Jacobs ('Ted', 'Blades of Glory') via Smart Entertainment. Het script, geschreven door Peter Farrelly, Brian Jarvis ('Loudermilk') en Jim Freeman ('Loudermilk'), is gebaseerd op een origineel spec van Jeff Bushnell ('Beverly Hills Chihuahua', 'Zoey 101') en Steve Oedekerk ('Bruce Almighty', 'Ace Ventura: When Nature Calls').

In de film verzinnen drie vrienden een personage om uit lastige situaties te komen, maar ze moeten een acteur inhuren om hun fictieve vriend uit te beelden wanneer hun geliefden argwaan krijgen.

Fowler speelde onlangs in Hulu's komedie 'The Drop'. Hij is ook te zien naast Dakota Johnson in de komedie 'Am I Okay' en had een glansrol in Prime Video's hit 'Coming 2 America'. Vervolgens is Fowler te zien in 'The Blackening' van Lionsgate. Eerder verscheen Fowler in de veelgeprezen film van Shaka King, 'Judas and the Black Messiah'. Hij speelde ook in en produceerde CBS's 'Comedy Superior Donuts', en op het witte doek was hij te zien tegenover Lakeith Stanfield in 2018's 'Sorry to Bother You'. Daarnaast heeft Fowler eerder de sketch-comedyserie 'Friends of the People' van truTV bedacht en geproduceerd. Fowler wordt vertegenwoordigd door UTA, Entertainment 360 en ID PR.

Efron was onlangs te zien met Russell Crowe in Apple TV+'s originele film 'The Greatest Beer Run Ever' van regisseur Peter Farrelly. Daarnaast zal Efron schitteren in Sean Durkin's drama 'The Iron Claw' en tegenover Nicole Kidman en Joey King in Richard LaGravenese's Netflix romcom, 'A Family Affair'. Op televisie keerde Efron terug voor een tweede seizoen van de bekroonde Netflix-serie 'Down to Earth met Zac Efron: Down Under'. In 2020 was hij te zien in het eerste seizoen van 'Down to Earth with Zac Efron', waarvoor hij de Daytime Emmy Award kreeg voor Outstanding Daytime Program Host. Efron wordt vertegenwoordigd door WME, Tory Torr, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman, Johnson Shapiro Slewett & Kole.

Cena speelde onlangs de hoofdrol als Peacemaker in de gelijknamige HBO Max Original serie. Zijn komende credits omvatten het tiende hoofddeel in de 'Fast & Furious' franchise 'Fast X', Matthew Vaughn-gehelmde spionagethriller 'Argylle', Warner Bros. live-action film 'Coyote v. Acme', en het vervolg op Vacation Friends. Cena wordt vertegenwoordigd door WME, Intenta Media en JSSK.

Tweevoudig Academy Award-winnaar Farrelly heeft enkele van de bekendste komedies aller tijden gemaakt, waaronder 'Dumb and Dumber', 'Shallow Hal', 'Kingpin', 'Hall Pass' en 'There's Something About Mary', met een gecombineerde wereldwijde box office opbrengst van meer dan 1 miljard dollar.

'We zijn enthousiast om aan dit nieuwe project te beginnen met komedielegende Peter Farrelly', zei Jennifer Salke, hoofd van Amazon en MGM Studios. 'Met Peters expertise en de ongetwijfeld hilarische optredens van onze sterrencast onder aangevoerd door Zac Efron, John Cena en Jermaine Fowler, staan onze Prime Video-kijkers over de hele wereld een beetje kattenkwaad en een hoop gelach te wachten.'

'Ik ben Amazon erg dankbaar, evenals Paul Currie, Thorsten Schumacher en John Jacobs, voor het eindelijk tot leven brengen van Ricky Stanicky', zei regisseur Peter Farrelly. 'Dit is al vele jaren een droomproject van mij, maar om te eindigen met zo'n waanzinnig goede cast maakt het wachten meer dan de moeite waard.'

De Amazon Original Movie zal bij de release in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd op Prime Video worden gestreamd. De productie werd naar Victoria gehaald via de Victorian Screen Incentive en het Regional Location Assistance Fund.

CAA Media Finance en Rocket Science bemiddelden de deal met Prime Video namens de filmmakers.