Prime Video verwerft komedie 'The Honeymoon' voor VK en aantal Europese landen

Prime Video heeft de rechten verworven voor de hilarische en avontuurlijke komedie 'The Honeymoon' voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, de Benelux, Scandinavië en Oost-Europa.

Grindstone Entertainment Group heeft de rechten voor de VS en Canada verworven en Notorious Pictures heeft de rechten voor Italië en Spanje.

De film, met in de hoofdrollen Maria Bakalova, Pico Alexander, Asim Chaudhry en Lucas Bravo, volgt het pasgetrouwde stel Adam en Sarah die op het punt staan om aan de romantische huwelijksreis van hun leven te beginnen in Venetië, Italië. Hun reis wordt verstoord door Adam's buitensporig veeleisende beste vriend, Bav, en dit verandert hun perfecte liefdesvakantie onbedoeld in een complete ramp.

Dean Craig schreef en regisseerde de film, en hij werd geproduceerd door Guglielmo Marchetti namens Notorious Pictures, Piers Tempest namens Tempo Productions en Maria Bakalova.