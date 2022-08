Prime Video presenteert 'Catherine Called Birdy'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Prime Video 2022

Het jaar? 1290. In het Middeleeuwse Engelse dorp Stonebridge, is Lady Catherine (bekend als Birdy) het jongste kind van Lord Rollo en de Lady Aislinn. Haar speelterrein is Stonebridge Manor, een huis dat, net als de familie, betere tijden heeft gekend.