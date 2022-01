Prime Video onthult titel van nieuwe 'The Lord of the Rings' serie

Prime Video's 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' heeft officieel een naam en het hint naar wat er komen gaat. De volledige titel van de serie is nu onthuld, en de betekenis achter de ondertitel zal niet verloren gaan voor fans van J.R.R. Tolkien.

Het is een voorbode van een episch verhaal dat de belangrijkste gebeurtenissen uit Tolkiens Tweede Tijdperk aan elkaar last, het smeden van de iconische ringen. Het drama met meerdere seizoenen gaat wereldwijd in meerdere talen exclusief op Prime Video in première op vrijdag 2 september, met wekelijks nieuwe afleveringen.

'Dit is een titel waarvan we ons voorstellen dat hij zou kunnen leven op de rug van een boek net als J.R.R. Tolkien's andere klassiekers. 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' verenigt alle belangrijke verhalen van het Tweede Tijdperk van Midden-aarde: het smeden van de ringen, de opkomst van de Dark Lord Sauron, het epische verhaal van Numenor, en de laatste alliantie van Elfen en Mensen', aldus showrunners J.D. Payne & Patrick McKay. 'Tot nu toe heeft het publiek op het scherm alleen het verhaal van de Ene Ring gezien - maar voordat er één was, waren er velen... en we zijn verheugd om het verhaal van hen allemaal te delen.'

Net zoals veel elementen van de show met de hand werden gemaakt, kiest Prime Video ervoor om de titel fysiek te smeden in een smederij, waar vurig gesmolten metaal in handgesneden houten ravijnen werd gegoten die de vorm van de letters vormen; een proces dat in slow motion werd vastgelegd door een live-action video. De op maat gemaakte titel verschijnt in zilverkleurig metaal, met lijnen van het Elfenschrift gegraveerd langs de top van elke letter.

Over 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'

Prime Video's 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' brengt voor de allereerste keer de heroïsche legendes van het legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde naar het scherm. Dit meeslepende drama speelt zich af duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of The Rings'. Het neemt kijkers mee naar een tijdperk waarin grote machten werden gesmeed, koninkrijken glorieerden en ten onder gingen, onwaarschijnlijke helden op de proef werden gesteld, hoop aan de fijnste draadjes hing, en een van de grootste schurken die ooit uit Tolkiens pen vloeide, dreigde de hele wereld in duisternis te hullen. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Nevelbergen, tot de majestueuze bossen van de elfenhoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Numenor, tot de verste uithoeken van de kaart, deze koninkrijken en personages zullen een erfenis nalaten die nog lang na hun dood voortleeft.

De serie wordt geleid door showrunners en executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. Zij worden bijgestaan door uitvoerend producenten Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belen Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, Sharon Tal Yguado, en producenten Ron Ames en Christopher Newman. Wayne Che Yip is uitvoerend producent en regisseert samen met J.A. Bayona en Charlotte Brãndström.

'The Lord of The Rings', een wereldberoemd literair werk en winnaar van de internationale Fantasy Award en Prometheus Hall of Fame Award, werd in 1999 door uitgeroepen tot het favoriete boek van het millennium door Amazon Customers en in 2003 door de BBC's The Big Read tot de meest geliefde roman aller tijden. 'The Lord of The Rings' boeken zijn vertaald in meer dan 38 talen en er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren van verkocht.