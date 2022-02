Prime Video onthult premièredatum voor 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2022

Prime Video kondigt aan dat superster Lizzo's eerste project als onderdeel van haar deal met Amazon Studios, 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls', vrijdag 25 maart in première zal gaan op Prime Video de VS en zal in mei 2022 wereldwijd beschikbaar zijn.