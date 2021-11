Prime Video onthult officiële trailer voor nieuw seizoen van 'Hanna'

Seizoen drie van 'Hanna' gaat verder met de reis van een buitengewone jonge vrouw, gespeeld door Esmť Creed-Miles, die is gecreŽerd door de sinistere organisatie Utrax en getraind om een huurmoordenaar te worden.

Hanna (Creed-Miles) probeert nu in het geheim Utrax van binnenuit te vernietigen en zichzelf te bevrijden uit haar greep met de hulp van haar vorige vijand, voormalig CIA-agente Marissa Wiegler (Mireille Enos). Samen hebben ze hooggeplaatste Utrax-agent John Carmichael (Dermot Mulroney) overgehaald om hun missie te helpen, maar haar jonge medemoordenaars Sandy (Áine Rose Daly) en Jules (Gianna Kiehl), en nieuwe vijanden beginnen Hanna's plot te vermoeden.

Terwijl Hanna dichter bij haar doel komt, ontdekt ze niet alleen een wereldveranderende strategie, maar ook de ware kracht achter Utrax die tussen haar en de vrijheid staat. De 6 afleveringen gaan op 24 november 2021 wereldwijd in première.

'Hanna' is geschreven door David Farr ('The Night Manager'), die ook als uitvoerend producent fungeert. De serie wordt geproduceerd door NBCUniversal International Studios, een divisie van Universal Studio Group, Working Title Television en Amazon Studios. Tom Coan is uitvoerend producent voor NBCUniversal International Studios, met Marty Adelstein, Becky Clements en Scott Nemes.