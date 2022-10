Prime Video onthult officiële teaser trailer van 'Mammals'

Prime Video onthult officiŽle teaser trailer van 'Mammals'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Prime Video 2022

In dit komische drama komen onthullingen en geheimen aan het licht als de complexiteit van het moderne huwelijk en trouw wordt blootgelegd. Wat gebeurt er in een wereld met acht miljard mensen nadat we 'de ware' hebben gevonden?