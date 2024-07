Prime Video maakt releasedatum bekend van de nieuwe thrillerserie 'Cross' met Aldis Hodge

Stap in de wereld van James Patterson's meest geliefde personage Alex Cross in de langverwachte nieuwe misdaadserie 'Cross'. Prime Video maakt de releasedatum bekend en samen met het officiële artwork.

De Award winnende acteur Aldis Hodge kruipt in de huid van detective en forensisch psycholoog Alex Cross in de acht afleveringen tellende serie die wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden vanaf 14 november exclusief op Prime Video te zien is.

'Cross', afkomstig van Paramount Television Studios en Skydance Television, is een complexe en adembenemende misdaadserie, gemaakt door showrunner en uitvoerend producent Ben Watkins, gebaseerd op de personages uit de bestverkopende Alex Cross-boekenreeks van James Patterson. Vooruitlopend op de release van het eerste seizoen, werd al tijdens de Prime Video upfront presentatie bekendgemaakt dat er ook een tweede seizoen in de maak is.

Alex Cross is een detective en forensisch psycholoog, uniek in staat om in de psyche van moordenaars en hun slachtoffers te kruipen, om zo moordenaars te identificeren en vervolgens op te pakken. Aldis Hodge speelt de hoofdrol in de serie en is tevens producent. Naast Aldis spelen Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford, en Ryan Eggold een rol in de langverwachte serie.

'Cross' wordt geproduceerd door Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios en Skydance Television en is vanaf 14 november te zien op Prime Video.