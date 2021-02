Prime Video maakt castleden bekend van tweede seizoen 'Modern Love'

De Amazon Original serie 'Modern Love' keert terug met een tweede seizoen, wederom met een indrukwekkende cast en nieuwe verhalen over liefde en relaties in al hun complexiteit en schoonheid.

'Modern Love' is geïnspireerd op The New York Times column met dezelfde naam. Het seizoen is gefilmd in Albany - New York City, Schenectady, Troy en Dublin en gaat later dit jaar wereledwijd in première op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.

De castleden van de serie in seizoen twee zijn Gbenga Akinnagbe ('The Deuce'), Susan Blackwell ('Madam Secretary'), Zoe Chao ('Love Life'), Maria Dizzia ('Orange is the New Black'), Screen Actors Guild Award genomineerden Lucy Boynton ('Bohemian Rhapsody'), Garrett Hedlund ('Mudbound)', Telci Huynh ('God Friended Me'), Tom Burke ('Mank'), Academy Award genomineerde Minnie Driver ('Cinderella'), nieuwkomer Grace Edwards, Dominique Fishback ('Judas and the Black Messiah'), Tony Award genomineerde Kathryn Gallagher ('Jagged Little Pill'), Emmy Award genomineerde Kit Harington ('Game of Thrones'), Tony Award winnares Nikki M. James ('Book of Mormon'), Aparna Nancherla ('Corporate'), Larry Owens ('High Maintenance)', Zane Pais ('Room 104'), Academy Award-winnares Anna Paquin ('Flack'), Isaac Powell ('Dear Evan Hansen'), Ben Rappaport ('For the People'), Milan Ray ('Troop Zero'), Jack Reynor ('Midsommar'), Golden Globe Award winnares Miranda Richardson ('Stronger'), Marquis Rodriguez ('When They See Us'), James Scully ('You' S2), Zuzanna Szadkowski ('Gossip Girl'), Lulu Wilson ('The Glorias'), Don Wycherley ('Wild Mountain Thyme'), en Jeena Yi ('Unbreakable Kimmy Schmidt').

'We zijn erg enthousiast om een tweede seizoen van deze serie tot leven te brengen, en een kans te geven om echt een licht te laten schijnen op wat het meest belangrijk is', zegt serieshowrunner John Carney. 'Met zoveel onzekerheid in deze tijden en de wereld, brengen deze verhalen waarheid en liefde naar alle mensen, en ik ben zo dankbaar dat ik een deel mag zijn om dat mogelijk te maken.'

Carney is ook schrijver, regisseur en uitvoerend producent. Daarnaast zullen John Crowley ('Brooklyn'), Marta Cunningham ('Insecure') Jesse Peretz ('Glow'), en Andrew Rannells ('Black Monday'), ook afleveringen regisseren van de serie samen met Celine Held en Logan George ('Topside'). De aflevering die Rannells zal regisseren is gebaseerd op een persoonlijk essay dat hij schreef voor de New York Times column.

Todd Hoffman, Trish Hofmann, en Anthony Bregman zijn ook uitvoerend producenten voor Seizoen 2, samen met Caitlin Roper en Choire Sicha van The New York Times en Sean Fogel als producent en Daniel Jones, redacteur van de "Modern Love" kolom, is co-producent. De serie wordt geproduceerd door Amazon Studios, Storied Media Group, Likely Story, en The New York Times.