Prime Video kondigt 'Nine Perfect Strangers' aan

'Nine Perfect Strangers' met Nicole Kidman en Melissa McCarthy in de hoofdrollen, gaat later dit jaar exclusief in première op Amazon Prime Video.

De langverwachte dramaserie 'Nine Perfect Strangers', met Nicole Kidman en Melissa McCarthy in de hoofdrollen, gebaseerd op de roman uit 2018 van de Australische auteur van 'Big Little Lies' Liane Moriarty, welke geregisseerd en geproduceerd is door Jonathan Levine, gaat later dit jaar exclusief in première op Amazon Prime Video in landen buiten de V.S. en China.

'Nine Perfect Strangers' is een achtdelige serie gebaseerd op het boek van de Australische auteur Liane Moriarty, een bestseller van de New York Times. De serie wordt geproduceerd door de teams achter 'Big Little Lies' en 'The Undoing' en zal exclusief beschikbaar zijn voor Prime-leden in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika en meer.

'Nine Perfect Strangers' vertelt het verhaal van negen gestresste stadsbewoners die proberen in een kuuroord dat genezing en transformatie belooft, om hun weg te vinden naar een betere manier van leven. Tijdens deze tiendaagse retraite waakt de directrice van het resort, Masha (Kidman), over hen. Zij is op een missie om hun vermoeide geesten en lichamen nieuw leven in te blazen. Deze negen vreemdelingen hebben echter geen idee wat hen te wachten staat.

De cast bestaat uit Nicole Kidman en Melissa McCarthy, in hun eerste project samen, naast Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten en Samara Weaving.

'Nine Perfect Strangers' wordt geproduceerd door het team achter de wereldwijde sensaties 'Big Little Lies' - die acht Emmy Awards en vier Golden Globe Awards won - en het voor een Golden Globe genomineerde 'The Undoing', Nicole Kidman's Blossom Films, Bruna Papandrea's 'Made Up Stories' en David E Kelley. De achtdelige serie, geregisseerd en geproduceerd door Jonathan Levine, en gedistribueerd door Endeavor Content, zal beschikbaar zijn voor Prime Video-klanten over de hele wereld.

Nicole Kidman zegt: 'Ik ben zo trots op wat we het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen, zoals het filmen van 'Nine Perfect Strangers' in Australië tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie. Samenwerken met Melissa McCarthy, opnieuw werken met David Kelley, Liane Moriarty en mijn producerende cohorten, de krachten bundelen met Hulu in de VS en nu dit, een wereldwijde distributiedeal met mijn thuisstudio Amazon. De sterren staan op één lijn en ik ben dolblij!'

'Wat een dream team! Nicole, Bruna en David hebben allemaal hun sporen verdiend met het produceren van complexe en verslavende verhalen van wereldklasse, met sterke vrouwen in het middelpunt. Ik ben enthousiast voor Amazon Prime Video klanten om deze ongelooflijke nieuwe serie te zien', zegt Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios. 'We zijn verheugd om samen te werken met Made Up Stories, Blossom Films en Endeavor Content om 'Nine Perfect Strangers' naar onze Prime leden over de hele wereld te brengen ik weet dat ze het geweldig gaan vinden.'

Bruna Papandrea, Executive Producer van Made Up Stories, Per Saari, Executive Producer van Blossom Films, en David E. Kelley, Executive Producer, voegen toe: 'Liane Moriarty's verhaal is even innemend als verrassend, en we zijn blij om deze eclectische vreemdelingen van 'Nine Perfect Strangers' tot leven te brengen. Na het succes van het team in 'Big Little Lies' en 'The Undoing', is 'Nine Perfect Strangers' één van de meest geanticipeerde series van dit jaar. Met een aantoonbaar ongeëvenaarde presentatie van toptalent zowel voor als achter de camera. We kunnen niet wachten tot de klanten van Amazon verliefd worden op het buitengewone 'Nine Perfect Strangers'.'

'Ik voel me ongelooflijk bevoorrecht om te mogen werken aan een serie van dit kaliber, met zo'n fantastisch team', zegt Prentiss Fraser, EVP, International TV Sales, Endeavor Content. 'Het team van Endeavor Content houdt van dit boek, en de verfilming van de serie zal de fans zeker niet teleurstellen wanneer het later dit jaar uitkomt. Het is ongelooflijk om verder te werken met Amazon, en ik ben enthousiast om deze show internationaal uit te rollen.'