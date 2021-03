Prime Video kondigt de nieuwe serie 'Them' aan

De nieuwe terreur anthologieserie, 'Them', gaat vrijdag 9 april exclusief op Prime Video in première op Prime Video. Van baanbrekend maker Little Marvin en uitvoerend producent Lena Waithe.

'Them' is een beperkte anthologieserie die terreur in Amerika verkent. Het eerste seizoen speelt zich af in de jaren '50 en draait om een zwarte familie die verhuist van North Carolina naar een geheel blanke buurt in Los Angeles. Dit gebeurde in de periode die bekend staat als The Great Migration. Het idyllische huis van de familie wordt ground zero waar kwaadaardige krachten, van zowel de buren als buitenaards, dreigen hen te kwetsen, te verwoesten en te vernietigen.

'Them' heeft Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, en Ryan Kwanten in de hoofdrollen.

De serie is gemaakt en geproduceerd door Little Marvin samen met uitvoerend producenten Lena Waithe, Miri Yoon en Roy Lee van Vertigo Entertainment, David Matthews, en Don Kurt. Them is een coproductie van Sony Pictures Television en Amazon Studios.