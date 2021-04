Prime Video komt met een nieuwe Young Adult serie 'Panic'

Seizoen één van 'Panic', de nieuwe, young adult-serie van bedenker, uitvoerend producent en schrijver Lauren Oliver, gaat met alle tien de afleveringen in première op vrijdag 28 mei 2021.

'Panic' is een nieuwe Amazon Prime Video dramaserie van een uur, geschreven en gemaakt door Lauren Oliver (gebaseerd op haar bestseller roman). Het speelt zich af in een klein Texaans stadje, waar elke zomer de afstuderende jongeren concurreren in een reeks van uitdagingen, genaamd 'Winner Takes It All', waarvan ze geloven dat het hun enige kans is om te ontsnappen aan hun omstandigheden en hun leven beter te maken. Maar dit jaar zijn de regels veranderd - de pot met geld is groter dan ooit en het spel is nog gevaarlijker geworden. De spelers komen oog in oog te staan met hun diepste, donkerste angsten en worden gedwongen te beslissen hoeveel ze bereid zijn te riskeren om te winnen.

'Panic' is gecreëerd, geschreven door en uitvoerend geproduceerd door Lauren Oliver en uitvoerend geproduceerd door Joe Roth, Jeff Kirschenbaum en Adam Schroeder. Lynley Bird en Alyssa Altman dienen als co-executive producers. Panic wordt geproduceerd door Amazon Studios.

Vaste serie leden: Olivia Welch (Heather Nill), Mike Faist (Dodge Mason), Jessica Sula (Natalie Williams), Camron Jones (Bishop Mason), Ray Nicholson (Ray Hall), Enrique Murciano (Sheriff Cortez).

'Panic' zal exclusief op Prime Video te zien zijn in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.