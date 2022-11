Prime Video brengt trailer van Britse film 'Your Christmas Or Mine?'

De nieuwe film 'Your Christmas Or Mine?' heeft een Britse cast, waaronder Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, David Bradley, Harriet Walters, Daniel Mays, Angela Griffin, Natalie Gumede, Lucien Laviscount en Ram John Holder.

Studenten Hayley en James zijn jong en verliefd. Na hun afscheid voor Kerstmis op een Londens treinstation nemen ze allebei dezelfde dwaze beslissing om van trein te wisselen en elkaar te verrassen. Terwijl ze elkaar op het station passeren, zijn ze zich er totaal niet van bewust dat ze zojuist van kerstmis hebben geruild. Hayley komt aan in een groot herenhuis in een klein dorpje op het platteland van Gloucester en treft daar een plek aan waar Kerstmis niet bestaat, terwijl James naar het noorden gaat naar een kleine twee-onder-een-kapwoning in Macclesfield en daar het warme en chaotische feestgedruis aantreft dat alleen een grote familie Kerstmis kan brengen. Wanneer het hele land bedekt is met de grootste sneeuwval ooit, komen onze geliefden in de meest manische tijd van het jaar vast te zitten. Kersttradities worden op hun kop gezet, geheimen worden onthuld en familiewaarheden worden verteld met hilarische gevolgen. Het stel realiseert zich dat er veel is dat ze niet van elkaar weten. Zullen ze in staat zijn om op tijd terug te wisselen voor eerste kerstdag? En zal de prille relatie van Hayley en James het redden tot het nieuwe jaar?

'Your Christmas or Mine?' gaat op 2 december wereldwijd, exclusief op Prime Video, in première.