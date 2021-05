'P!NK: All I Know So Far' vanaf vrijdag bij Prime Video

Volg P!NK wanneer ze begint aan haar recordbrekende 2019 'Beautiful Trauma' wereldtournee waar ze het publiek verwelkomt om zich bij haar gekozen familie aan te sluiten, terwijl ze probeert een balans te vinden tussen het zijn van een moeder, een vrouw, een baas en een performer.

Met een mix van beelden van P!NK onderweg van plek naar plek, interviews achter de schermen en persoonlijk materiaal geeft regisseur Michael Gracey ('The Greatest Showman') het publiek een kijkje achter het gordijn van het circus dat zij het leven noemt. 'P!NK: All I Know So Far' is geproduceerd door Michael Gracey en Isabella Parish in samenwerking met Luminaries, Silent House en Lefty Paw Print.

Geregisseerd door Michael Gracey

Geproduceerd door Michael Gracey and Isabella Parish

'P!NK: All I Know So Far', vanaf 21 mei te zien op Prime Video.