'Outback Opal Hunters' vanaf vrijdag op Discovery

Opaal is wel 500 keer meer waard dan goud - en dat heeft een reden: het is bijna onvindbaar en moeilijk uit de grond te krijgen. Maar dat weerhoudt de 'Outback Opal Hunters' er niet van om op zoek te gaan naar de kleurrijke edelsteen.

In de uitgestrekte Outback van Australië is het zoeken naar opaal als naar een speld in een hooiberg. Maar je hebt ook maar weinig nodig om rijk te worden.

Het nieuwe seizoen begint echter desastreus voor Rod Manning die er alleen voor staat, sinds zijn partner Les Walsh vorig jaar ernstig gewond raakte. Hij krijgt te maken met de ergste regenval in twintig jaar tijd, waardoor al zijn mijnen onderlopen en dreigen in te storten. Ook Chris Cheal en zijn zonen hebben last van de storm op hun dure stuk grond waar ze tot nu toe geen enkel stukje opaal hebben gevonden.

Hebben The Young Guns meer geluk? Zij nemen een groot risico door te boren in een gevaarlijke mijn. Maar risico’s horen bij dit lucratieve werk dat elk jaar weer een hoop nieuwe mijners aantrekt, zoals ook weer dit seizoen. Kunnen zij snel het succes krijgen waar ze voor gekomen zijn?

'Outback Opal Hunters', vanaf vrijdag 12 februari om 20.30 uur op Discovery.