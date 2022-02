Original film 'The Sky Is Everywhere' vrijdag in première op Apple TV+

© Apple Inc. 2020

Verscholen tussen de magische sequoia's van Noord-Californië en omringd door de gigantische rozen van haar grootmoeder, worstelt de 17-jarige Lennie Walker, een stralend muzikaal wonderkind, met overweldigend verdriet na het plotselinge verlies van haar oudere zus, Bailey.

Wanneer Joe Fontaine, de charismatische nieuwe jongen op school, het leven van Lennie binnenkomt, voelt ze zich tot hem aangetrokken. Maar Lennie's gecompliceerde relatie met Toby, de getroubleerde vriend van haar zus, begint de ontluikende liefde van Lennie en Joe te beïnvloeden. Door haar levendige verbeeldingskracht en oprecht karakter zoekt Lennie haar weg door de eerste liefde én het eerste verlies om een ​​eigen nummer te creëren. Veelgeprezen filmmaker Josephine Decker regisseert deze ontroerende bewerking van de gelijknamige, populaire roman.

'The Sky Is Everywhere', vanaf vrijdag 11 februari op Apple TV+.