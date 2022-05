Ontroerende verhalen van Oekraïense '90 Day'-deelnemers

De oorlog in Oekraïne raakt ook enkele voormalige deelnemers van '90 Day Fiancé' die er vandaan komen of om andere redenen bijzondere banden hebben met het land.

In de special 'Ukraine: 90 Day Diaries' vertellen zij over de angsten die ze hebben dat hen of familieleden wat overkomt. Maria Lysenko zit op het moment van de inval zelfs in Kyiv waar ze laat zien hoe haar leven eruitziet in een stad die zwaar onder vuur ligt. Maria keerde enkele jaren geleden terug naar haar geboorteland, nadat haar relatie met de Amerikaanse Caesar spaak liep. Yara Dufren en Natalie Podiakova wonen nog wel in Amerika, maar maken zich uiteraard erg zorgen om hun familieleden. De Amerikaanse 90 Day-deelnemer David Murphey voelt zich erg verbonden met Oekraïne waar hij veel vrienden heeft wonen, onder wie zijn ex-vriendin Lana. Hij wil ze zo graag helpen dat hij besluit zich aan te melden voor het vrijwilligersleger.

De ontroerende verhalen van de vier '90 Day'-deelnemers laten de impact zien die de oorlog heeft op de levens van de mensen in Oekraïne en daarbuiten. Vooral de beelden van Maria maken indruk als ze de bombardementen filmt vanuit haar appartement. Ze weet nog niet of ze in Oekraïne moet blijven of moet proberen weg te komen. Voorlopig blijft ze, maar voor de zekerheid staat een noodkoffer klaar bij de deur. Natalie heeft haar moeder wel op het hart gedrukt om Kyiv te verlaten en is blij als ze verneemt dat die veilig is aangekomen in Polen bij een vriendin van Natalie. Toch maakt Natalie zich zorgen dat Polen op den duur ook niet veilig is, waardoor ze nu probeert haar moeder naar Amerika te halen.

Yara maakt zich ook zorgen om haar vrienden en familie in Oekraïne. Ze woont nu zelf met haar man Jovi en hun dochtertje in New Orleans sinds ze hem vier jaar geleden online leerde kennen. Ze voelt zich machteloos en besluit samen met haar dochtertje naar een demonstratie tegen de oorlog te gaan om in elk geval haar stem te laten horen. David heeft grotere plannen en wil zelfs meevechten in Oekraïne. De 63-jarige vindt zichzelf niet te oud, omdat je volgens hem nooit te oud bent om een land te verdedigen. Zijn militaire dienst is al lang geleden, maar toch denkt David dat zijn kennis van wapens nog goed van pas kan komen. Maar of Oekraïne echt zit te wachten op vrijwilligers zonder ervaring met oorlogssituaties is de vraag.

RISE en Save the Children

Om Oekraïners te helpen, is Discovery een campagne gestart op meerdere platforms ter ondersteuning van het Save the Children's Ukraine Crisis Relief Fund via het wereldwijde partnership RISE (Reducing Inequality and Supporting Empowerment) van Discovery. RISE-partner Save The Children is ter plaatse in Oekraïne en biedt directe, levensreddende humanitaire hulp aan gezinnen en kinderen die dit het meest nodig hebben. Meer informatie over RISE en Save The Children is te vinden op DiscoveryRISE.nl.

'Ukraine: 90 Day Diaries', zondag 14 mei om 20.00 uur te zien bij TLC en ook op discovery+.