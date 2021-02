Ontmoet de cast van de nieuwe Netflix-serie 'Sky Rojo'

'Sky Rojo', de langverwachte nieuwe actieserie van Álex Pina en Esther Martínez Lobato, de makers van 'La Casa de Papel', is vanaf 19 maart wereldwijd beschikbaar op Netflix.

De serie vertelt het verhaal van Coral, Wendy en Gina, die op de vlucht zijn voor Romeo (Asier Etxeandia) - hun pooier en eigenaar van Club Las Novias - en zijn handlangers Moisés (Miguel Ángel Silvestre) en Christian (Enric Auquer). De vrouwen belanden samen in een hectische en chaotische road trip. Hun enige doel? Nog vijf minuten langer in leven blijven.

Netflix stelt je graag voor aan de personages die deze serie vol actie, duistere humor en pure adrenaline tot leven brengen.

CORAL (Verónica Sánchez)

Coral is intelligent, elegant en welopgevoed. Wanneer ze op zoek is naar een plek om zich gedeisd te houden, vindt ze onderkomen in Club Las Novias. Een plek waar niemand haar zal vinden. Haar zelfdestructieve karakter verleidt haar ertoe allerlei pillen te slikken telkens wanneer ze probeert te ontsnappen aan de wereld en de realiteit van haar leven. Ze is de favoriet van Romeo die iets speciaals in haar ziet. Haar analytische geest probeert alles te rationaliseren en weegt steeds de voor- en nadelen van elke situatie af.

ROMEO (Asier Etxeandia)

Romeo is een pooier en de eigenaar van Club Las Novias, één van Tenerife’s bekendste bordelen. Hij staat aan het hoofd van een netwerk dat vrouwen verhandelt en seksueel uitbuit. Romeo is ironisch en slim maar heeft geen moreel kompas. Hij is ervan overtuigd dat zijn handel gerechtvaardigd is en ziet zichzelf als een groot kunstenaar. Hij vertrouwt vol op de onvoorwaardelijke hulp van zijn handlangers Moisés en Christian, die hij als familie beschouwt.

MOISÉS (Miguel Ángel Silvestre)

Moisés is de rechterhand van Romeo. Hij baat Club Las Novias uit en fungeert daarnaast als tussenpersoon bij de werving van meisjes uit het buitenland. Hij is een misdadiger die niet gedreven wordt door geld maar door zijn absolute trouw aan Romeo. Hij wordt verscheurd door twijfels over het leven dat hij heeft gekozen. Maar hij probeert ze aan de kant te schuiven en alleen bevelen op te volgen.

WENDY (Lali Espósito)

Wendy is onstuimig, wilskrachtig en uitdagend. Bij aankomst in Club Las Novias weet ze dat ze de wereld van de prostitutie betreedt maar niet dat ze van haar vrijheid beroofd zal worden. Ze wil aan de armoede ontsnappen en droomt ervan om te kunnen settelen met haar partner en een financieel comfortabel leven te leiden. Ze is een sterke en onbevreesde vrouw die alleen tijd heeft voor actie en anderen probeert te helpen met haar moed. Een natuurkracht die niemand vertrouwt.

GINA (Yany Prado)

Gina is naïef en lief. Ze gelooft bovenal in de goedheid van de mens. In Cuba wordt ze aangenomen door Moisés die haar doet geloven dat ze als serveerster aan de slag zal gaan. Ze probeert te ontsnappen maar een berg aan schulden, bedreigingen en een verdwenen paspoort maken de droom om haar leven terug te krijgen bijna onbereikbaar. Toch verliest ze nooit de moed en is zij degene die de meisjes met elkaar verbindt.

CHRISTIAN (Enric Auquer)

Christian is impulsief, agressief en een tikkende tijdbom. Hij is het kleine broertje van Moisés maar mist alle morele twijfels, ideeën en persoonlijke ambitie die zijn broer wél bezit. In enkele milliseconden kan hij van de kalmte zelve naar moorddadige woede overgaan. Hij voelt zich niet goed genoeg voor zijn broer en doet er alles aan om zich gewild en gewaardeerd te voelen. Hij is al aan alles verslaafd geweest en de enige persoon om wie hij echt lijkt te geven is zijn moeder.

Vancouver Media

Vancouver Media is een televisieproductiebedrijf opgericht door Álex Pina in 2016. Het bedrijf heeft als doel om shows te maken die opvallen. Sinds de oprichting heeft het 'La Casa de Papel', 'The Pier' en 'White Lines' ontwikkeld, met 'Sky Rojo' als nieuwste aanwinst.