Ontdek wat National Geographic in september te bieden heeft

In september herdenkt National Geographic de gebeurtenissen van 11 september met een marathon van docu-serie '9/11: One Day in America' en houdt elke woensdagavond in september een documentaire avond met: 'The Alps', 'Killing Escobar' en 'Nike: Alberto Salazar'.

MARATHON

9/11: ONE DAY IN AMERICA

Precies twintig jaar na de aanslagen van 11 september doet deze historische documentaireserie uitgebreid verslag van die noodlottige dag, aan de hand van archiefmateriaal en nieuwe interviews met ooggetuigen. Ter nagedachtenis aan deze verschrikkelijke ramp, zendt National Geographic op 11 september een herhaling van alle vier de afleveringen uit.

Op 11 september, vier afleveringen, vanaf 19.00 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE AVOND OP NATIONAL GEOGRAPHIC

In de maand september is elke woensdag om 22.00 uur documentaire avond op National Geographic! Bekijk in de maand september de onderstaande documentaires

'THE ALPS'

De Alpen, een compleet eigen wereld waar de tijd stilstaat. Maar de realiteit is iets anders: al meer dan 250.000 jaar kent de Alpen een continu veranderende flora en fauna: van de grootste zoogdieren tot de kleinste insecten. Door wetenschappelijk onderzoek en menselijke interesses te combineren met inspirerende landschappen, verbazingwekkende natuur en dieren in het wild, vertelt deze tweedelige serie een verhaal over het overleven in een steeds ontwikkelende wereld.

Op 8 september om 22.00 uur als onderdeel van de wekelijkse documentaire avond op National Geographic.

KILLING ESCOBAR

'Killing Escobar' is het waargebeurde verhaal van de missie om de gevaarlijkste man ter wereld te vermoorden. In 1989 werd de Schotse huurling en ex-SAS-agent Peter McAleese ingehuurd door een Colombiaans drugskartel om een klein team van ex-commando's van de speciale troepen te leiden op een missie om de grootste drugsbaron ter wereld, Pablo Escobar, te vermoorden.

Met toegang tot nooit eerder vertoonde beelden van de missie en interviews met McAleese en andere hoofdrolspelers in het verhaal, onthult 'Killing Escobar' hoe McAleese's gewelddadige opvoeding in Glasgow, zijn opleiding in de SAS en ervaring als huurling in Afrika hem naar de jungle van Colombia bracht om Escobar te vermoorden, en hoe deze missie zijn leven voor altijd heeft veranderd.

Op 15 september om 22.00 uur op National Geographic.

NIKE: ALBERTO SALAZAR

Het grootste hardloopteam dat ooit is samengesteld, werd opgeschrikt toen hun coach, de legendarische Alberto Salazar, een dopingverbod van vier jaar kreeg met betrekking tot alle coachingactiviteiten. Salazar's stal van wereldkampioenen en nationale teamelites werden voor de leeuwen gegooid net toen hun races zouden plaatsvinden. Ondertussen werden tegenstanders en fans over de hele wereld woedend, hetzij door Salazar als een plaag voor de sport te belasteren, hetzij door hem te verdedigen als de grootste coach aller tijden, die slechts het geringste bewijs tegen hem had.

Want, inderdaad, geen van de atleten van Salazar in de afgelopen decennia, en ondanks duizenden drugstests, had ooit een positieve testuitslag. Waar het op neer kwam was dat de Amerikaanse Antidopingvereniging (USADA) haar oordeel had gegeven en geen krimp gaf. Salazar moest weg. Binnen een week werd The Nike Oregon Project (NOP) ontbonden. Twee weken later was tevens de CEO van Nike, Mark Parker, weg.

Deze film onthult de waarheid over wat er werkelijk is gebeurd. Het laat beide kanten van dit verhaal zien, inclusief die van Nike en Salazar, evenals de atleten en degenen die geloven dat een grens is overschreden.

Op 29 september om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUWE DOCU-SERIE

HITLER'S AMERICAN BATTLEGROUND

Enkele weken na Pearl Harbor vielen nazi-onderzeeërs Amerikaanse schepen aan die vlakbij de kust van North Carolina lagen en lieten ze een spoor van dood en vernieling achter. 'Hitler's American Battleground' documenteert dit vrijwel onbekende conflict en volgt een team van mariene archeologen op een historische missie terwijl ze dit vrijwel vergeten kerkhof ter ere van de gevallenen veranderen in een beschermd heiligdom.

Op 18 en 25 september om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUWE AFLEVERINGEN

EUROPE FROM ABOVE S3

Deze reeks spectaculaire luchtreizen onthult de meest opmerkelijke landen van Europa zoals ze nog nooit eerder te zien zijn geweest. Van uitbarstende vulkanen in IJsland tot ongerepte Romeinse amfitheaters in Kroatië en recordbrekende golven in Portugal. Deze toegankelijke luchtdocumentaire legt de tradities, innovaties en technische doorbraken bloot die deze grote moderne naties vandaag de dag nog steeds vormgeven.

Vanaf 20 september elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUWE AFLEVERINGEN

TO CATCH A SMUGGLER: TRAVEL ADVISORY S2

Jaarlijks komen 124 miljoen mensen de VS binnen via de luchthavens -- Het is een non-stop vloedgolf van mensen. Onder hen zijn mensen die smokkelwaar proberen te smokkelen naar de meest winstgevende markt, mensen die de wet hebben overtreden en mensen die hopen het land binnen te komen om er permanent te verblijven. De waakzame mannen en vrouwen van het Department of Homeland Security doen er alles aan om een smokkelaar te pakken te krijgen. Seizoen 2 keert terug naar JFK en MIA en voegt ATL toe aan de mix. Drie van de grootste luchthavens van het land.

Op 18, 25 september en 2 oktober om 18.00 uur op National Geographic.