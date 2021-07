Onderzoek van Cartoon Network: 91% kinderen bezorgd om klimaatverandering

Cartoon Network heeft de resultaten gepubliceerd van een nieuwe EMEA-brede studie die de opvattingen en gedragingen van 6 tot 12-jarigen rond klimaatverandering analyseert. De bevindingen maken duidelijk dat de gezondheid van de planeet prioriteit is voor kinderen en dat ze deel willen uitmaken van de oplossing voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd in dertien landen in EMEA (Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigde Arabische Emiraten, België, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Roemenië, Turkije en Tsjechië), blijkt dat 91% van de kinderen zich zorgen maakt over klimaatverandering, waarbij zorgen, angst en verdriet worden genoemd als hun meest voorkomende gevoelens.

Uit het onderzoek bleek ook dat 78% van de ondervraagde kinderen meer willen weten over klimaatverandering. Daarnaast wil 83% meer doen om klimaatverandering tegen te gaan en 66% zoekt proactief naar mogelijkheden om mee te doen.

In vergelijking met andere EMEA-landen, afgezien van Tsjechië, geven minder kinderen in de Benelux aan dat ze meer willen leren over klimaatverandering. Ook blijkt uit het onderzoek dat kinderen in de Benelux, samen met Zuid-Afrika en Tsjechië, het minst geïnformeerd zijn over klimaatverandering.

Vanessa Brookman, Head of Kids, WarnerMedia EMEA: 'De bevindingen versterken wat we al hadden gehaald uit de gesprekken met onze jonge fans: kinderen geven enorm om de planeet en willen graag betrokken zijn. Dit leidde rechtstreeks tot de creatie en lancering van Cartoon Network Klimaatkampioenen, een op maat gemaakt initiatief voor bewustmaking van klimaatverandering dat kinderen in heel EMEA uitnodigt om dagelijkse uitdagingen aan te gaan die het milieu helpen. Hoewel de campagne pas sinds 1 juni live is, zijn er al 300.000 uitdagingen voltooid, wat getuigt van de grote wens van kinderen om actie te ondernemen. We zijn verheugd om ons jonge publiek op deze manier sterker te maken en zijn onder de indruk van hoe ze samen een verschil maken.'

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van Cartoon Network’s multiterritoriale, meertalige bewustmakingscampagne Klimaatkampioenen, die op 1 juni 2021 in heel EMEA werd gelanceerd. Het initiatief is bedoeld om kinderen te inspireren om kleine dagelijkse uitdagingen aan te gaan die een wereld van verschil maken voor de gezondheid van onze planeet, en is ontwikkeld in samenwerking met WWF.

Op de vraag wie ze het meest inspireert om mee te doen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde noemde 60% van de kinderen 'mama' als hun grootste held die hen kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering. 'Papa' en 'leraren' werden ook genoemd als rolmodellen voor klimaatverandering.

65% Van de kinderen ziet graag dat Cartoon Network ze helpt bij het bestrijden van de klimaatverandering.