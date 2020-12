Officiële trailer voor Amazon Original 'Yearly Departed' nu beschikbaar

OfficiŽle trailer voor Amazon Original 'Yearly Departed' nu beschikbaar

'Yearly Departed' is een serie van eerbetuigingen voor het jaar 2020, waar een line-up van vrouwelijke komieken alles bespreken, van casual sex tot pleisters, wat we in 2020 'verloren' hebben.

Na een jaar van maatschappelijke beroering, pest, de hoornaar en bananenbrood, zal 'Yearly Departed' 2020 het afscheid geven die het verdient, door een aantal van 's werelds komische vrouwen. 'Yearly Departed' wordt geproduceerd door Rachel Brosnahan, Paige Simpson, David Jammy, Katy Mullan, Samantha Ressler, Nathalie Love en Bess Kalb, waarbij Kalb ook hoofdschrijver is. Emmy Award-nominee Linda Mendoza ('Tiffany Haddish Presents: They Ready') als regisseur. 'Yearly Departed' is van Amazon Studios en Done + Dusted.

De vrouwelijke line-up om het jaar 2020 uit te luiden omvat Tiffany Haddish ('Girls Trip'), Natasha Rothwell ('Onveilig'), Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel'), Patti Harrison ('Shrill'), Natasha Leggero ('Another Period'), Ziwe ('Book of Ziwe') en Sarah Silverman ('I Love You, Amerika').

De officiële trailer en het beeldmateriaal van seizoen één van 'Yearly Departed' is nu beschikbaar. De Comedy Special gaat op 30 december exclusief op Prime Video, wereldwijd in première in meer dan 240 landen en gebieden.