'Obi-Wan Kenobi' vanaf vrijdag te zien op Disney+

Foto: Disney+ - © The Walt Disney Company Benelux 2022

'Obi-Wan Kenobi' gaat exclusief op Disney+ in première op vrijdag 27 mei met de eerste twee afleveringen. Na de première zal de serie wekelijks op woensdag worden gestreamd, tot de finale op woensdag 22 juni.

Het verhaal begint 10 jaar na de dramatische gebeurtenissen van 'Star Wars: Revenge of the Sith' waar Obi-Wan Kenobi geconfronteerd werd met zijn grootste nederlaag: het verraad van zijn beste vriend en Jedi-leerling, Anakin Skywalker, die zich liet verleiden tot de dark side en Lord Darth Vader werd.

In de serie keert ook Hayden Christensen terug in de rol van Darth Vader. Daarnaast zijn ook Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell en Benny Safdie in de serie te zien.

'Obi-Wan Kenobi' wordt geregisseerd door Deborah Chow en uitvoerend geproduceerd door Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor en Joby Harold.