No heroes. Only rebels. Netflix lanceert trailer 'Rebel Moon: A Child Of Fire'

Netflix deelt de officiŽle trailer van 'Rebel Moon: A Child Of Fire', het eerste deel van de nieuwe sciencefictionfilm van Zack Snyder (300, Justice League) met in de hoofdrollen onder meer Michiel Huisman, Sofia Boutella, Djimon Hounsou en Ed Skrein.

De film komt in twee delen uit. Deel 1: 'A Child Of Fire' is vanaf 22 december exclusief te zien op Netflix. Deel 2: 'The Scargiver' verschijnt 19 april 2024.

Over 'Rebel Moon'

Na een noodlanding op een maan aan de rand van het heelal begint Kora (Sofia Boutella), een vreemdeling met een mysterieus verleden, een nieuw leven bij een vreedzame nederzetting van boeren. Maar ze wordt al snel hun enige hoop op overleving wanneer de meedogenloze heerser Balisarius (Fra Fee) en zijn wrede gezant, admiraal Noble (Ed Skrein), ontdekken dat de boeren onbewust hun gewassen hebben verkocht aan de ‘Bloodaxes’ (Cleopatra Coleman en Ray Fisher) — de leiders van een felle groep opstandelingen die worden opgejaagd door de ‘Mother World’. Kora en Gunnar (Michiel Huisman), een vriendelijke boer die niet veel afweet van oorlog, gaan op zoek naar strijders die bereid zijn hun leven te riskeren om het ‘volk van Veldt’ te beschermen.

Samen reizen ze door verschillende werelden op zoek naar de ‘Bloodaxes’. Onderweg verzamelen ze een kleine groep krijgers met een gezamenlijke missie naar vrede en verlossing. Kai (Charlie Hunnam), een piloot en huurling; generaal Titus (Djimon Hounsou), een legendarische commandant; Nemesis (Doona Bae), een meester zwaardvechter; Tarak (Staz Nair), een gevangene met een koninklijk verleden; en Milius (E. Duffy), een verzetsstrijder. Eenmaal terug bij het ‘volk van Veldt’ ontwaakt Jimmy (ingesproken door Anthony Hopkins), een oude gemechaniseerde beschermer, met een nieuw doel.

Maar de pasgevormde revolutionairen moeten elkaar eerst leren vertrouwen en als eenheid leren vechten, voordat de legers van de ‘Mother World’ komen om hen allen te vernietigen.

Regisseur: Zack Snyder

Schrijvers: Zack Snyder, Kurt Johnstad en Shay Hatten

Producenten: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder en Wesley Coller

Uitvoerende producenten: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten en Kurt Johnstad

Cast: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam en Anthony Hopkins als de stem van 'Jimmy'. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi en Corey Stoll.

'Rebel Moon: A Child Of Fire' is vanaf 22 december wereldwijd te zien op Netflix.