Nieuwe serie 'Three Men, Four Wheels' op Discovery

Wat is de mooiste auto ter wereld? Autoliefhebbers Andy Jaye, Marino Franchitti en Drew Pritchard hebben daar elk zo hun ideeën over, maar zijn het zeker niet altijd eens.

In 'Three Men, Four Wheels' proberen de drie autovrienden elkaar te overtuigen. In elke aflevering introduceert een van de drie een bijzondere auto waar diegene helemaal gek van is. Samen leren ze over de geschiedenis van de auto, spreken ze met fans en experts en doen ze uiteraard een wilde testrit. Zijn de anderen daarna ook net zo verliefd?

In de eerste aflevering van dit leuke en informatieve autoprogramma neemt motorsportpresentator Andy Jaye zijn twee kameraden mee naar een loods waar de meest fantastische klassieke auto’s staan, onder meer zijn favoriete Ferrari F40, het laatste model dat nog door Enzo Ferrari werd geproduceerd en destijds de snelste racewagen was voor op de weg. Andy is helemaal fan en ook de Schotse autocoureur Marino Franchitti is enthousiast. Drew heeft toch zo zijn bedenkingen over het ontwerp. Wacht maar tot hij samen met Marino een spersnelle testrit mag maken!

'Three Men, Four Wheels', vanaf zaterdag 7 augustus om 20.30 uur op Discovery.