Nieuwe serie 'The Production Line' op Discovery

De Britse maakindustrie produceert nog altijd een groot aantal iconische producten die wereldwijde bekendheid genieten. Van de beroemde Dr. Martins-schoen tot de Brompton bike. En van de handige Henry-stofzuiger tot de smaakvolle Yorkshire tea.

Hoe dit allemaal wordt vervaardigd is te zien in de nieuwe serie 'The Production Line'. Of het nu om massaproductie gaat of om ouderwets handwerk, het proces spreekt altijd tot de verbeelding. De camera's mogen tot ver voorbij de productielijn komen en nemen ons mee van start tot finish.

Zo mogen we in de eerste aflevering meekijken in de Dr. Martins-fabriek in Wollaston waar 48 medewerkers de iconische punkschoenen met gele naad binnen 53 minuten handmatig in elkaar zetten, 2000 paar per week. Bijzonder is ook de productie van cricketbats van Gray-Nicols. Het familiebedrijf heeft zijn eigen bos met wilgenbomen waarvan het slaghout wordt gemaakt. Dat is nog eens een productielijn!

'The Production Line', vanaf dinsdag 6 juli om 20.30 uur op Discovery.