Nieuwe serie 'Soulmates' te zien op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Zielsverwanten worden vijftien jaar in de toekomst geplaatst, wanneer de wetenschap een ontdekking heeft gedaan die het leven van iedereen op de planeet verandert - een test die je ondubbelzinnig vertelt wie je zielsverwant is.

Elk van de zes afleveringen zal een andere cast bevatten en een geheel nieuw verhaal rond het ontdekken (of ervoor kiezen niet te ontdekken) van de resultaten van deze nieuwe test en de impact van die resultaten op een groot aantal relaties.

De serie bestaat uit 6 afleveringen en is geregisseerd door Rob Savage ('Britannia'), Marco Kreuzpaintner ('Beat'), Andrea Harkin ('The Trial Of Christine Keeler') en geschreven door Will Bridges ('Strangers Things', 'Black Mirror') en Brett Goldstein.

In de hoofdrol Sarah Snook ('Succession'), Kingsley Ben-Adir ('The OA'), David Costabile ('Billions'), Sonya Cassidy ('Lodge 49'), Charlie Heaton ('Stranger Things'), Malin Akerman ('Billions'), Betsy Brandt ('Breaking Bad'), JJ Feild ('Turn'), Darren Boyd ('Killing Eve'), Dolly Wells ('Can you ever forgive me?'), Karima McAdams ('Deep State'), Laia Costa ('Victoria'), Shamier Anderson ('Goliath'), Georgina Campbell ('Black Mirror'), Henry Goodman ('The New Pope'), Sofia Oxenham ('Poldark'), Nathan Stewart-Jarrett ('Candyman'), Sandra Teles ('Black Mirror'), Letty Thomas ('Emma') and Adam El Hagar ('Tyrant').

'Soulmates', vanaf maandag 8 februari op Amazon Prime Video.