Nieuwe serie 'Naked & Afraid: Castaways' op Discovery

Hoe overleef je als je aanspoelt op een onbewoond eiland zonder spullen en zelfs zonder kleren? Dat ondervinden de negen deelnemers van de nieuwe serie 'Naked & Afraid: Castaways'.

Ze worden in drie groepen gesplitst en moeten vervolgens 21 dagen zien vol te houden. In die tijd moeten ze naar het noorden van het eiland zien te komen omdat daar de kans het grootst is dat passerende schepen hen zien. De deelnemers hebben zich al bewezen in eerdere afleveringen van 'Naked & Afraid', maar wat ze nu voor hun kiezen krijgen, is ook voor hen een extreme uitdaging.

De aanwezige krokodillen en slangen zijn misschien nog wel het minste probleem, het zijn vooral de venijnige steekmuggen die de deelnemers al meteen bij aankomst te grazen nemen. Vuur maken is cruciaal om de muggen weg te jagen en uiteraard ook om water en voedsel te koken – als ze dat kunnen vinden. Zonder spullen is dat een flinke uitdaging, maar op het eiland ligt gelukkig ook aangespoelde rotzooi om iets van te maken. Creativiteit en doorzettingsvermogen is dus vereist in dit extra zware seizoen.

'Naked & Afraid: Castaways', vanaf zondag 30 juni om 20.30 uur op Discovery.