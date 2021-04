Nieuwe serie 'My Life On MTV' vanaf eind mei wereldwijd te zien

MTV kondigt de première aan van 'My Life on MTV', een nieuwe muziekserie waarin de meest legendarische en onvergetelijke MTV momenten van de grootste sterren centraal staat.

De nieuwe show, met MTV-archiefbeelden van sterren als Miley Cyrus, One Direction, Alicia Keys, Green Day, Katy Perry, Britney Spears, Backstreet Boys, U2, Lady Gaga en vele anderen, is wereldwijd vanaf mei te zien op MTV. Nederlandse en Vlaamse fans kunnen vanaf 26 mei iedere woensdagavond om 23.00 uur kijken naar een nieuwe aflevering.

Iedere aflevering vertelt het verhaal van twee wereldwijde muzieksupersterren door middel van een nostalgische blik terug in de tijd; van hun eerste introductie op MTV News tot popcultuurbepalende optredens op onder andere de VMA's en EMA's.

De show bestaat in totaal uit 10 afleveringen vol met iconen als Sean 'Diddy' Combs, Snoop Dogg, Miley Cyrus, Alicia Keys, One Direction, Backstreet Boys, Linkin Park, Green Day, Katy Perry, Nicki Minaj, Jonas Brothers, Usher, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Coldplay, U2, * NSYNC, Britney Spears en een speciale seizoensfinale met de enige echte MTV Tricon, Lady Gaga.

'We hebben een rijke geschiedenis met deze baanbrekende artiesten en we kunnen niet wachten om fans een frisse kijk te kunnen geven op hun meest onvergetelijke momenten die bij MTV plaatsvonden', zegt Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events bij ViacomCBS.

'My Life on MTV' wordt voor MTV geproduceerd door Glass Entertainment Group. Uitvoerende producenten zijn Nancy Glass en Lauren Flowers. MTV Executive Producers zijn Bruce Gillmer en Jennifer Demme.