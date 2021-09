Nieuwe serie 'Killers Of The Cosmos' op Discovery

We willen geen paniek zaaien, maar ons voortbestaan wordt bedreigd door verschillende krachten die zich ver buiten ons gezichtsveld afspelen. Meteorieten, kosmisch puin, donkere sterren of wellicht zelfs elektromagnetische wapens.

Hoe serieus zijn deze bedreigingen nu echt? In de nieuwe serie 'Killers Of The Cosmos' wordt elke bedreiging als een potentiele moordzaak behandeld, waarbij bewijzen van de mogelijke daders worden verzameld en gepresenteerd door verschillende experts.

Zo is de kans dat de inslag van een meteoriet catastrofale gevolgen heeft, niet vergezocht. Vraag het maar aan de dinosauriërs die 66 miljoen jaar geleden door zo’n inslag werden uitgeroeid. En kijk maar naar recente inslagen in Rusland in 2015 of in de Beringzee in 2018.

Die laatste had een impact die tien keer zwaarder was dan de atoombom op Hiroshima. Denk je eens in als die niet in het water terecht was gekomen, maar op een stad! 'Killers Of The Cosmos' laat de pracht en kracht van ons universum zien, maar ook zijn gevaarlijke onvoorspelbaarheid.

