Nieuwe serie 'I Love A Mama's Boy' op TLC

Een goede band tussen moeder en zoon is natuurlijk mooi, maar soms gaat het zo ver dat het de relatie van de zoon met zijn vriendin op het spel zet. Dat is te zien in de nieuwe serie 'I Love A Mama's Boy' waarin vier stellen worden gevolgd die nogal onder de invloed staan van de moeder in kwestie.

Zoals Mikes moeder Liz die zich volledig bemoeit met zijn leven en zijn relatie met Stephanie. Liz wil dat Mike gezond eet en komt voortdurend met maaltijden langs, omdat ze vindt dat Stephanie een slechte invloed heeft op zijn eetpatroon. Moeder Laila is al helemaal niet blij met de relatie die haar zoon Shekeb heeft met de Koreaanse Emily. Laila komt oorspronkelijk uit Aghanistan en wil het liefst dat haar oogappel met een moslima trouwt. Shekeb is gek op zijn moeder, maar ook dol op Emily. Hoe gaat hij om met dit dilemma?

Ook Jason zit tussen twee vuren omdat hij zijn moeder niet wil teleurstellen. Hij staat op het punt om te trouwen met zijn grote liefde Justine, maar moet toezien hoe zijn moeder zich steeds meer bemoeit met de bruiloft. Justine heeft het gevoel dat ze zelf niks meer in te brengen heeft, terwijl zij toch echt de bruid van het feest is.

Ook tussen Kim en Matt rommelt het. Moeder Kelly is dol op haar zoon en samen zijn ze onafscheidelijk. Ze werken samen en kijken graag televisie wanneer ze gezellig met z’n tweetjes op de bank liggen. Kim wil haar vriend ook wel eens voor zichzelf, maar dat is bijna onmogelijk. Nu helpt het niet dat ze door omstandigheden tijdelijk in het huis van moeder Kelly wonen. Kan Kim ooit een moment met Matt hebben zonder zijn opdringerige moeder om hen heen?

'I Love A Mama's Boy', vanaf vrijdag 8 januari om 20.30 uur op TLC.