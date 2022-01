Nieuwe serie 'I Got Lucky' op Discovery

Met alle smartphones, dashcams en beveiligingscamera's leggen we meer vast dan ooit. Ook veel ongelukken die plaatsvinden komen daardoor steeds vaker op beeld terecht. Soms grappig om te zien, vaak ook huiveringwekkend.

Het geeft ons daarbij ook de mogelijkheid om ervan te leren. Wat ging er fout, welke wetenschappelijke verklaringen lagen aan het ongeluk ten grondslag en welke lessen kunnen we eruit trekken?

In de nieuwe serie 'I Got Lucky' buigen wetenschappers zich over enkele van de meest angstaanjagende ongelukken die zijn vastgelegd op camera. Zoals de val vanaf een waterval die gefilmd werd door de eigen camera van de ongelukkige wandelaarster. Wat ging er mis en hoe kon ze deze enorme val van 15 meter overleven? En hoe kon het dat een auto zomaar in het ravijn reed bij een op het oog ongevaarlijke bocht? En vooral: hoe kan het dat de chauffeur het nog kan navertellen! Naast natuurwetten en slim handelen, blijkt dat veel slachtoffers ook vooral erg lucky waren.

