Nieuwe serie 'Hitler's Headquarters' op Discovery

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Adolf Hitler op meerdere geheime plekken van waaruit hij zijn legers aanstuurde.

De unieke documentaireserie 'Hitler's Headquarters' toont tien van deze opmerkelijke verblijfplaatsen die vaak diep verborgen lagen. Zoals het beroemde Wolfsschanze in Polen, een complex van bunkers in de bossen van Polen dat fungeerde als een halve stad en waar Hitler het grootste deel van de oorlog verbleef. Het was ook de plek waar ooit een mislukte aanslag op zijn leven werd gepleegd.

De serie toont ook de andere opmerkelijke plekken waar Hitler tijdens de oorlog zat. Van zijn eerste hoofdkwartier Het Adelaarsnest en diens vervanging Het Felsennest tot het idyllische onderkomen Berghof in de Alpen, het rijdende hoofdkwartier de Führertrein Amerika en uiteindelijk zijn allerlaatste onderkomen in Berlijn. De serie praat met historici en ooggetuigen en laat zien hoe de verschillende hoofdkwartieren eruit hebben gezien of nu nog uitzien. Het brengt ook in kaart hoe nauw Hitler zelf betrokken was bij de bouw en inrichting ervan.

'Hitler's Headquarters', vanaf zondag 6 september om 21.30 uur op Discovery.