Nieuwe serie 'Fernando' wereldwijd in première op 25 september op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

De trailer die vorige week is uitgebracht door Amazon Exclusive series toont een intiem portret van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1, Fernando Alonso.

Amazon Prime Video kondigde vrijdag de lanceringsdatum en de officiële trailer aan voor een nieuwe Amazon Exclusive docu-series; 'Fernando', een uniek portret van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en één van de meest succesvolle en populaire sportsterren van Spanje, Fernando Alonso.

De docu-serie, waarin de beroemde Spaanse coureur, die onlangs zijn verwachte terugkeer naar de Formule 1 aankondigde, zal op 25 september exclusief op Prime Video gelanceerd worden in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

De ongeëvenaarde vijfdelige docu-serie laat Alonso's passie en zijn uiterste vastberadenheid om te winnen zien. Zijn deelname aan de belangrijkste circuits zoals Indianapolis 500, Le Mans 24 uur en met als hoogtepunt zijn eerste uitstapje in Dakar Rally in januari zijn in de docu-serie vastgelegd. In de docu-serie is ook Alonso’s innercircle te zien, waaronder zijn manager Luis García Abad, zijn zus Lorena Alonso, zijn partner Linda Morselli en zijn collega Carlos Sainz, die allemaal bijdragen om de man achter de kampioen te laten zien.

''Fernando' is een extra uitdaging in mijn carrière geweest, een committent om mijzelf en mijn werk aan het publiek te laten zien. De opoffering en de hoge eisen die de concurrentie op wereldwijd topniveau stelt en om te laten zien, dat de strijd nooit verder gaat dan op de circuits', zei Fernando Alonso. 'Slechts twee bedrijven met de ervaring van The Mediapro Studio en Amazon Prime Video konden deze krachtige storytelling met een wereldwijd bereik realiseren.'

'Fernando Alonso is een ongelooflijk getalenteerde sportman die de lat in de autorace-industrie hoog blijft leggen en momenteel één van de belangrijkste momenten van zijn carrière beleeft', zegt Ricardo Cabornero, Head van Prime Video Content, Spanje. 'We verheugen ons er enorm op om onze Prime leden een kijkje te geven in de uitdagende carrière en het leven van dit idool en te blijven voortbouwen op de inhoud van onze hoogwaardige sportdocumentaires op Prime Video.'

'We zijn nog een stap verder gegaan in het sportdocumentaire genre op televisie om het meest eerlijke, intieme en authentieke portret te maken dat tot nu toe over Fernando Alonso is gemaakt', aldus Laura Fernández Espeso, Corporate en Televisie Directeur, The Mediapro Studio. 'We zijn erg dankbaar voor de toegankelijkheid van Alonso, en dat Prime Video opnieuw onze partner is om de docu-serie wereldwijd beschikbaar te maken', voegde Javier Méndez, Chief Content Officer, TMS, toe.

'Fernando' wordt geproduceerd door The Mediapro Studio en met als executive producenten Laura Fernández Espeso, Javier Méndez en Bernat Elías. De nieuwe docu-serie sluit aan bij de grote selectie van sportcontent die beschikbaar is op Amazon Prime Video, waaronder de Amazon Original serie 'El Corazón de Sergio Ramos', 'Six Dreams' en 'All or Nothing', evenals de komende releases die Carolina Marin's docuseries, 'Six Dreams 2', 'The Legend of Sergio Ramos' en de documentairefilm over de carrière van de beroemde voetballer Fernando Torres.