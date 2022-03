Nieuwe serie 'Demolition Down Under' op Discovery

Zo ingenieus als bouwwerken worden gemaakt, zo minutieus moet er gewerkt worden als ze decennia later weer gesloopt worden. Hoe men dat precies doet, is te zien in de nieuwe serie 'Demolition Down Under' waar de meest uiteenlopende bouwwerken in Australië worden neergehaald.